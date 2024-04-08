Всего на строительство ВСМ до конца 2028 года планируется выделить не менее 627,9 млрд рублей. Так, в 2024–2028 годах из бюджета выделят грант в 28,5 млрд рублей на выкуп земельных участков, а также субсидию в размере, «необходимом для балансировки операционной модели» проекта ВСМ, но не более 299,4 млрд рублей.