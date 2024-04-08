Правительство России выделит в 2025 году 300 млрд рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
300 млрд рублей предназначены для кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры.
Всего на строительство ВСМ до конца 2028 года планируется выделить не менее 627,9 млрд рублей. Так, в 2024–2028 годах из бюджета выделят грант в 28,5 млрд рублей на выкуп земельных участков, а также субсидию в размере, «необходимом для балансировки операционной модели» проекта ВСМ, но не более 299,4 млрд рублей.
Часть средств на строительство магистрали направят из региональных бюджетов. В частности, Москва выделит не менее 150 млрд рублей, Петербург — не менее 30 млрд рублей, Московская область — не менее 20 млрд, Ленинградская область — не менее 10 млрд, Новгородская область — не менее 6 млрд, а Тверская — не менее 5 млрд.
В феврале министр транспорта Виталий Савельев говорил, что строительство ВСМ решено разделить на два участка. Основная железнодорожная ветка от Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 трлн рублей будет профинансирована по концессионной схеме. Второй участок — «выходы» из Москвы — построят РЖД на средства из своей инвестиционной программы (221,5 млрд рублей).