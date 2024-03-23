Высокоскоростная магистраль Москва-Петербург: что известно о самом масштабном проекте РЖД?

В прошлом году к концепции неожиданно вернулись : РЖД объявили о намерениях реализовать проект. Маршрут предполагает 16 станций — в 8 раз больше, чем у «Сапсана». Путь из столицы в Петербург займет 2 часа 15 минут, то есть в два раза меньше, чем на «Сапсане». Это будет возможно, так как новая инфраструктура позволит развивать поездам скорость до 400 км/ч. Пока «Сапсан» едет со скоростью до 250 км/ч. Из столицы в Тверь по ВСМ можно добраться за 39 минут, а из Петербурга в Новгород — за 29 минут. Обещают регулярные рейсы с интервалом в 15 минут. Стоимость билета пока остается под вопросом: глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что она будет «чуть выше, чем на „Сапсан“».