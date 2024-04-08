Производители электроники предложили Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

В Министерство цифрового развития поступило обращение производителей электроники с предложением ограничить или даже запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо для ведомства от Консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ).