Производители электроники предложили Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

В Министерство цифрового развития поступило обращение производителей электроники с предложением ограничить или даже запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо для ведомства от Консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ).
Это предложение вошло в перечень инициатив, направленных на продвижение российских товаров в рознице. Консорциум также предложил предоставлять российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты.
В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники поддержали предложение о льготном кредитовании, но выступили против запрета параллельного импорта, так как это может негативно сказаться на рынке.
«В настоящее время мы знакомимся с документом и проводим оценку целесообразности инициатив», — рассказал представитель ведомства. В Минпромторге с такой инициативой не обращались.
В июне 2023-го Минцифры и Минпромторг обсуждали запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Глава первого ведомства Максут Шадаев пояснил, что у них есть китайские аналоги, «которые никак не уступают».