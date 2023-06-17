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Минцифры и Минпромторг могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:19

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Глава первого ведомства Максут Шадаев пояснил «Интерфаксу», что у них есть китайские аналоги, «которые никак не уступают».

Шадаев уточнил, что это не будет касаться iPhone. Министр не назвал сроков, но предположил, что принятие этого решения «будет недолгим».

Помимо мобильных устройств, ведомства хотят запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из так называемых недружественных стран — к примеру, HP и IBM. По его словам, у них есть «конкурентные российские аналоги».

В марте Минпромторг добавил в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, товары IKEA, Hasbro и Nintendo.

Правительство РФ легализовало параллельный импорт в марте 2022 года, через месяц после начала спецоперации на территории Украины и введения санкций ЕС, США и других стран. С того момента стала разрешенной продажа товаров без разрешения правообладателя.

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МинпромторгIBMIkeaПравительство РФЕС
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Максут Шадаев
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