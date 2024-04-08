Роскачество обнаружило золотистый стафилококк в шаурме от «Ашана»

Сегодня в 11:38
Фото: Eugen Kucheruk/Unsplash

Роскачество провело исследование шаурмы, которая продается в Москве и Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«В шаурме от „Ашана“ обнаружен золотистый стафилококк S.aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной», — говорится в заявлении ведомства.

В продукции «Ашан» и Chef Doner также обнаружили листерии. По словам экспертов, употребление еды с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсикоинфекции или листериоза. В Роскачестве заявили, что вероятнее всего инфекция попала в шаурму от страдающего данным заболеванием работника пункта питания.

В ходе проверки в продукции 15 торговых маркок обнаружили кишечную палочку. Речь идет о Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», «Достaевский», «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручуверчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».

Как сообщило Роскачество, информацию, полученную в результате исследования, направили в надзорные органы. Spar, «Лента», «Ашан», «Пятерочка», «Шоу’рма», «Вкусвилл», «Достаевский», «Мираторг», «Добрые съести» и «Глобус» направили заявки на повторные испытания.

Производители шаурмы Vasilchuki, «Шоу’рма», «Вкусвилл», «Тимси», «Мираторг», «Добрые съести», «Шаверно», «Кручуверчу» также сообщили о проверках и дополнительном контроле.

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