Роскачество обнаружило золотистый стафилококк в шаурме от «Ашана»

В продукции «Ашан» и Chef Doner также обнаружили листерии. По словам экспертов, употребление еды с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсикоинфекции или листериоза. В Роскачестве заявили, что вероятнее всего инфекция попала в шаурму от страдающего данным заболеванием работника пункта питания.