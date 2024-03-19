LEGO представила по мотивам вселенной ролевой игры Dungeons & Dragons

LEGO выпустила набор по вселенной Dungeons & Dragons под названием «Сказка красного дракона». Комплект, приуроченный к 50-летию ролевой игры, обойдется в 360 долларов.
В наборе представлены 3745 деталей. В него вошли шесть приключенцев: гном, полурослик, эльф, дроу, драконорожденный и человек. Они будут противостоять орку-разбойнику, гному-бойцу, эльфу-волшебнику и гному-жрецу, а также кирпичным монстрам, такие как бехолдер, совомедвед и коэурл.
В комплект также вошли и другие культовые монстры D&D. Например, толпа скелетов и два миконида. Вместе с набором LEGO выпустит книгу приключений, которая будет доступна как в мягкой обложке, так и в цифре.
«Сказка красного дракона» выйдет в продажу 4 апреля. Набор разработал 32-летний фанат D&D Лукас Болт, чей концепт выиграл в конкурсе на платформе Ideas в 2022 году.
«Кирпичики LEGO и D&D так долго использовались фанатами для создания историй и приключений, что объединение этих двух творческих брендов во время нашего 50-летнего юбилея было просто необходимо», — сказал Дэн Роусон, руководитель глобального игрового направления D&D.