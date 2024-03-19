LEGO представила по мотивам вселенной ролевой игры Dungeons & Dragons

В наборе представлены 3745 деталей. В него вошли шесть приключенцев: гном, полурослик, эльф, дроу, драконорожденный и человек. Они будут противостоять орку-разбойнику, гному-бойцу, эльфу-волшебнику и гному-жрецу, а также кирпичным монстрам, такие как бехолдер, совомедвед и коэурл.