В Британии маскота футбольного клуба уволили за приставания к болельщицам

Источник внутри КПР рассказал журналистам, что коллеги любили Джуда за зажигательные танцы. «К сожалению, еще у него оказался и длинный язык. Несколько человек пожаловались нам, что он был больше заинтересован в отношениях с дамами, чем в поддержке парней на поле», — отметил собеседник издания.