В Британии маскота футбольного клуба уволили за приставания к болельщицам

В Лондоне местному футбольному клубу «Куинз Парк Рейнджерс» пришлось уволить своего маскота. Мужчина в костюме кота приставал к девушкам во время матчей. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник внутри команды.
Утверждается, что сначала руководство вынесло сотруднику, много лет носившему костюм кота Джуда, несколько предупреждений, потребовало прекратить флиртовать с посетительницами игр и заняться работой.
Источник внутри КПР рассказал журналистам, что коллеги любили Джуда за зажигательные танцы. «К сожалению, еще у него оказался и длинный язык. Несколько человек пожаловались нам, что он был больше заинтересован в отношениях с дамами, чем в поддержке парней на поле», — отметил собеседник издания.
«Он часто танцевал с болельщицами, а потом пытался дать им свой номер телефона. Мы предупреждали его, но ничего не изменилось, и у нас просто не было другого выбора», — добавил неназванный сотрудник клуба.
Газета отмечает, что многие фанаты команды не поняли увольнения и требовали вернуть маскота к работе. Кто‑то даже назвал его единственным на поле, за кем стоило наблюдать в составе КПР.
Другого кота все-таки приняли на работу в футбольный клуб. В четверг «Енисей» из Красноярска подписал контракт с бездомным котом. Питомца назвали Левой Енисеевым.
Согласно договору, питомец обязан иметь лапки, быть самым крутым котом и радовать болельщиков. Взамен его обеспечат вкусняшками и игрушками, а также будут гладить.