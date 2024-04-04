Футбольный клуб из Красноярска подписал контракт с бездомным котом

Сегодня в 20:50
Фото: кадр из видео ФК «Енисей»

Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска подписал контракт с бездомным котом. О необычной благотворительной акции клуб рассказал в своих соцсетях.

Питомца назвали Левой Енисеевым. К команде он присоединился в рамках совместной кампании с приютом «Золотое сердце» под названием «В каждой кошке живет Лев».

«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого‑то подписывает, то это только к высоким результатам», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В ролике «Енисея» новичок лежит в лапах маскота команды, торжественно оставляет отпечаток лапы под договором со спортивным директором, знакомится с одноклубниками и делает первые шаги по футбольному полю.

Представители «Енисея» также опубликовали детали контракта. По нему Лева обязуется иметь лапки, уметь играть в футбол, быть похожим на льва и самым крутым котом, а также радовать болельщиков.

Взамен команда гарантирует ему корм вкусняшками, поглаживания за успешную игру, а также обеспечивание игрушками. Также ему вручили два комплекта формы клуба. Сумму трансфера пушистой звезды не разглашают.

Красноярский «Енисей» выступает в Первой лиге. После 24 туров он идет на девятом месте в таблице.

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