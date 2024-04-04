Футбольный клуб из Красноярска подписал контракт с бездомным котом

«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого‑то подписывает, то это только к высоким результатам», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.