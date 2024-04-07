Актера Коула Брингса Пленти нашли мертвым после того, как он стал фигурантом дела о домашнем насилии

Неделю назад родные Пленти сообщили о его исчезновении. Это произошло незадолго после того, как полиция начала разыскивать актера в связи с делом о домашнем насилии. Пленти называли подозреваемым по делу, и полицейские говорили, что у них есть «вероятная причина для его ареста».
В полиции отмечали, что актер покинул город сразу после инцидента, связанного с домашним насилием и произошедшего 31 марта. Там не стали разглашать детали инцидента, сославшись на необходимость защитить жертву.
Причина смерти Пленти тоже пока не раскрывается. Полиция продолжает расследование.
Коул — племянник Мо Брингса Пленти, исполнителя одной из главных ролей в сериале «Йеллоустоун». Сам Коул был моделью, а также снялся в эпизодических ролях в сериалах «1923» и «Невероятные истории Джима Бриджера».