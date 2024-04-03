Актер «Йеллоустоуна» попросил помочь найти его пропавшего племянника

Сегодня в 16:23
Изображение: кадр из сериала «Йеллоустоун»/Paramount

Актер сериала «Йеллоустоун» Мо Брингс Пленти обратился с публичной просьбой помочь установить местонахождение своего племянника, передает The Hollywood Reporter.

Родственник артиста Коул Брингс Пленти пропал в минувшее воскресенье в штате Канзас. Полиция разыскивает мужчину в связи с инцидентом, связанным с домашнем насилием, произошедшим 31 марта.

В своих соцсетях Мо опубликовал объявление о пропаже 27-летнего племянника, добавив, что тот водит белый «Форд-Эксплорер», который последний раз видели рядом с городом Лоренс.

В вестерне Тейлора Шеридана и Джона Линсона Мо Брингс Пленти играет водителя и телохранителя главы индейской резервации Томаса Рейнуотера. Главные роли в проекте исполняют Кевин Костнер, Келли Райлли, Коул Хаузер и Люк Граймс.

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