Актер «Йеллоустоуна» попросил помочь найти его пропавшего племянника

Актер сериала «Йеллоустоун» Мо Брингс Пленти обратился с публичной просьбой помочь установить местонахождение своего племянника, передает The Hollywood Reporter.
Родственник артиста Коул Брингс Пленти пропал в минувшее воскресенье в штате Канзас. Полиция разыскивает мужчину в связи с инцидентом, связанным с домашнем насилием, произошедшим 31 марта.
В своих соцсетях Мо опубликовал объявление о пропаже 27-летнего племянника, добавив, что тот водит белый «Форд-Эксплорер», который последний раз видели рядом с городом Лоренс.
В вестерне Тейлора Шеридана и Джона Линсона Мо Брингс Пленти играет водителя и телохранителя главы индейской резервации Томаса Рейнуотера. Главные роли в проекте исполняют Кевин Костнер, Келли Райлли, Коул Хаузер и Люк Граймс.