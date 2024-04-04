Стены в «Крокусе» могли отделать горючим материалом. Владельцы зала это опровергают

Сегодня в 19:38
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что стены зала в «Крокус Сити Холле» могли быть отделаны материалом, который способствовал распространению пожара. Владельцы ТЦ опровергли эту информацию в комментарии РБК.

Собеседник ТАСС сказал журналистам, что правоохранительные органы обладают информацией о горючих материалах в зале.

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала „Крокус Сити Холла“ были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.

На это представители компании ответили, что «Крокус Сити Холл» был построен по всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация. Они также подчеркнули, что активно сотрудничают с органами в этом вопросе.

Ранее в СК подали заявление с требованием возбудить уголовное дело против владельцев «Крокуса». По словам очевидцев, после поджога огонь почти моментально распространился практически на всю стену, а здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

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