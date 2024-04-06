«Я ждал этого 93 года»: автор книг о землетрясениях впервые столкнулся с явлением вчера в Нью-Йорке

93-летний Джон Макфи, журналист The New Yorker и автор четырех книг о геологии и землетрясениях (одна из них удостоилась Пулитцеровской премии), впервые побывал на землетрясении накануне в Нью-Йорке. Оно хоть и было легким (магнитуда — 4,8 балла), но по меркам города оказалось мощнейшим за последние 140 лет.
Макфи признался в разговоре с The New Yorker, что утром 5 апреля сбылась его мечта. Во время толчков писатель, с 1963 года посвятивший землетрясениям немало публикаций, находился у себя дома в Принстоне, в 50 километрах от эпицентра.
«Весь мой дом затрясся. Мне 93 года, и столько же я ждал землетрясения. <…> Он [племянник из Лос-Анджелеса, где землетрясения случаются часто] постоянно говорил мне, как толчки застали его в магазине, как бутылки и банки падали с полок. Я завидовал ему! Больше не завидую», — рассказал Макфи.
В штате Нью-Джерси, где живет публицист, землетрясение магнитудой 3,8 балла случалось в 1979 году. Однако Макфи в тот день не был дома, поэтому столь желанное им событие он пропустил.
Подземные толчки вчера ощутили жители сразу нескольких городов, в том числе Филадельфии, Вашингтона и Бостона. Инцидент прервал заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, а местные аэропорты приостановили работу. Пострадавших и разрушений не последовало.