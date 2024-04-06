«Я ждал этого 93 года»: автор книг о землетрясениях впервые столкнулся с явлением вчера в Нью-Йорке

«Весь мой дом затрясся. Мне 93 года, и столько же я ждал землетрясения. <…> Он [племянник из Лос-Анджелеса, где землетрясения случаются часто] постоянно говорил мне, как толчки застали его в магазине, как бутылки и банки падали с полок. Я завидовал ему! Больше не завидую», — рассказал Макфи.