Рядом с американским городом Нью-Йорком произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,8 балла, сообщил CBS.
Губернатор штата Кэти Хокул назвала землетрясение мощнейшим на восточном побережье страны за столетие. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 46 км к северо-западу от города Эдисон в Нью-Джерси, на глубине 4,7 км.
Видео: DanTVusa/X
Видео: rawsalerts/X
Международные аэропорты в Нью-Йорке и Нью-Джерси приостановили свою работу. В управлении Нью-Йорка по чрезвычайным ситуациям заявили, что вероятность афтершоков оценивается как низкая.
Видео: davenoriega/X
Данных о пострадавших или крупных повреждениях пока нет. Жителей Нью-Йорка призвали проявить бдительность и по возможности не покидать дома.
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