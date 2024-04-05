Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение магнитудой 4,8 — мощнейшее за столетие

Сегодня в 20:52
Фото: Redd F/Unsplash

Рядом с американским городом Нью-Йорком произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,8 балла, сообщил CBS.

Губернатор штата Кэти Хокул назвала землетрясение мощнейшим на восточном побережье страны за столетие. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 46 км к северо-западу от города Эдисон в Нью-Джерси, на глубине 4,7 км.

Видео: DanTVusa/X

Подземные толчки ощутили жители сразу нескольких городов, в том числе Филадельфии, Вашингтона и Бостона. Инцидент прервал заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Видео: rawsalerts/X

Международные аэропорты в Нью-Йорке и Нью-Джерси приостановили свою работу. В управлении Нью-Йорка по чрезвычайным ситуациям заявили, что вероятность афтершоков оценивается как низкая.

Видео: davenoriega/X

Данных о пострадавших или крупных повреждениях пока нет. Жителей Нью-Йорка призвали проявить бдительность и по возможности не покидать дома.

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