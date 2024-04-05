Губернатор штата Кэти Хокул назвала землетрясение мощнейшим на восточном побережье страны за столетие. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 46 км к северо-западу от города Эдисон в Нью-Джерси, на глубине 4,7 км.