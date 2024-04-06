Ninja вылечился от рака

Стример Тайлер Блевинс известный как Ninja заявил, что вылечился от рака спустя неделю после диагноза. Об этом он сообщил подписчикам своего твиттера.
«Только что получил новости от дерматолога. Отличные новости x 2! Удаление прошло успешно с четкими границами», — написал блогер.
«Биопсия близлежащего очага показала лишь слабую атипию и была полностью удалена при биопсии. С этого момента я официально свободен от рака ^_^ Спасибо всем за молитвы и добрые слова за последнюю неделю», — добавил он.
О страшном диагнозе Блевинс рассказал подписчикам неделю назад. Меланому обнаружил его дерматолог во время осмотра, он обратил внимание на родинку на ступне, появившуюся из‑за заболевания.
Тогда врач дал ему оптимистичный прогноз, рак удалось выявить на ранней стадии. Стримеру провели первую биопсию и удалили значительную зону вокруг меланомы.Ninja посоветовал всем подписчикам пройти профилактическую диагностику.