Ютуб-блогер и стример Ninja рассказал о диагностированном у него раке кожи

Ричарду Тайлеру Блевинсу исполнилось 32 года. Он известен как игрок в онлайн-игру Fortnite. За его деятельностью на платформе Twitch следят около 19 млн подписчиков. На аккаунт Ninja в X подписаны 6,6 млн читателей, а на ютубе — почти 24 млн человек.