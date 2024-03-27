Ютуб-блогер и стример Ninja рассказал о диагностированном у него раке кожи

Сегодня в 23:00
Фото: из соцсетей Ninja

Американский геймер, онлайн-стример и блогер Ричард Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, рассказал о диагностированном у него раке кожи в социальной сети X.

Он поделился, что находится в шоке. По словам Ninja, несколько недель назад он посетил дерматолога для ежегодной проверки. Врач обнаружил на ступне стримера родинку, которая оказалась меланомой.

«Другое темное пятно появилось около нее [меланомы], так что сегодня они [врачи] провели биопсию и удалили значительную зону вокруг меланомы с надеждой, что под микроскопом они увидят четкие немеланомные края», — добавил Ninja.

Геймер отметил, что медики дают оптимистичные прогнозы и отмечают, что рак выявили на ранней стадии. Он посоветовал всем подписчикам пройти профилактическую диагностику.

Ричарду Тайлеру Блевинсу исполнилось 32 года. Он известен как игрок в онлайн-игру Fortnite. За его деятельностью на платформе Twitch следят около 19 млн подписчиков. На аккаунт Ninja в X подписаны 6,6 млн читателей, а на ютубе — почти 24 млн человек.

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