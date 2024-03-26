В Ленобласти зоозащитники спасли новорожденную нерпу

Жители Ленинградской области нашли на берегу Финского залива новорожденную балтийскую нерпу. О находке сообщили представители Фонда друзей балтийской нерпы и опубликовали несколько очаровательных фото малютки.
Обнаружить маленького тюленя удалось в Сосновом Бору, городе на берегу Копорской губы.
«Нашел особо ценную малютку на прибитом к берегу льду Николай Петровичев, а помогла доставить ее к нам Лариса Корнева», — назвали героев в Фонде.
Малышке всего около 10 дней от роду, она весит 7 килограмм.
«К сожалению, лед быстро тает, и маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести», — пишут представители организации.
В беседе с местным изданием «Маяк» Петровичев рассказал, что заметил нерпочку и ее маму днем ранее. Семья плавала неподалеку от берега, а мужчина стал снимать их на камеру.
«Я быстро издалека сфотографировал их и ушел, чтобы не пугать. Но было неспокойно. Утром позвонил в центр, объяснил ситуацию… Сказали, что нужно проверить», — вспоминает он.
В Фонде его связали с сотрудницей Ленинградской АЭС Ларисой Корневой, которая курирует тему балтийских тюленей. Вместе они вернулись на берег, где уже происходил шторм. На льду они нашли нерпу, но не ее маму.
Похоже, что новорожденной уже пришлось столкнуться с птицами — на ее веке зоозащитники увидели следы от клювов. В тот момент в округе заметили пару орланов, много чаек и ворон. Сотрудники фонда предложили Петровичеву и Корневой забрать животное, чтобы его спасти.
Это уже вторая нерпа, которую привезли в Фонд в этом месяце. 6 марта организация получила еще одну новорожденную девочку, которую нашли сотрудники прибрежного кафе в поселке Ладожское Озеро. Они предполагают, что кто‑то из рыбаков принес ее со льда и положил на порог заведения.