В Ленобласти зоозащитники спасли новорожденную нерпу

Похоже, что новорожденной уже пришлось столкнуться с птицами — на ее веке зоозащитники увидели следы от клювов. В тот момент в округе заметили пару орланов, много чаек и ворон. Сотрудники фонда предложили Петровичеву и Корневой забрать животное, чтобы его спасти.