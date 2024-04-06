Японская сеть фастфуда запустила лейбл для своего персонала, который любит создавать музыку

Сегодня в 16:45
Фото: Gilgongo/Flickr

Сеть ресторанов быстрого питания в Японии Mos Burger запустила звукозаписывающий лейбл для своего персонала. Mos Records открыл прием заявок от начинающих артистов, которые работают в его общепите.

Поучаствовать в конкурсе могут только сотрудники Mos Burger, не заключившие контракты с другими лейблами, подчеркивается на сайте. Избранные музыканты получат поддержку продюсера Тошиюки Эбихара, помощь в создании песен, съемке клипов и продвижении.

Mos Records даже подберет других музыкантов, если вдруг у хорошему басисту не нашлась группа. «Даже если твоя музыка не будет продаваться, у тебя все равно будет работа», — написал пользователь в соцсетях.

Дебютный релиз лейбла запланирован на сентябрь. В течение лета жюри будут выбирать тех, с кем подпишут контракт. В будущем Mos Records намерен снять ограничение и пустить к себе любых музыкантов — не только работников бургерных.

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