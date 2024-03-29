«Намечается серьезная возня». Как Моргенштерн* поднял музыкантов против «Рифм и панчей»

Жертвы «Рифм и панчей». Суть конфликта
На этой неделе Моргенштерн* устроил медиаатаку на один из крупнейших источников новостей и мемов о русском рэпе и культуре «Рифмы и панчи» («Рип»). Все началось на почве постов «Рифм» после теракта в «Крокусе».
Так, канал опубликовал пост (уже удален) со скриншотом переписки в приложении такси, где пассажир отменил поездку, потому что водитель оказался таджиком. Моргенштерн* увидел в этом ксенофобский подтекст и потребовал у «Рипа» удалить этот пост, а также извиниться перед Таджикистаном. До этого артист уже обращал внимание на то, что контент «Рифм и панчей» стал куда более политизирован: «Давайте веселиться и обсуждать рэп. Зачем вы эту ***** [чушь] делаете?» Собеседник «Афиши Daily», погруженный в мир медиа, замечает, что социально-политические настроения в постах «Рипа» за последние несколько лет сменились с нейтральных до очень патриотических.
Вскоре после этого в «Рипе» появились публикации с противоположной риторикой: о том, что у «терроризма нет национальности». Там же сообщалось, что в телефонном разговоре Моргенштерн* попросил «не разгонять национальный вопрос в России».
Следом гнев Алишера* переключился на запущенный владельцем «Рифм и панчей» Михаилом Паньшиным лейбл Rhymes Music. Моргенштерн* обвинил его в недобросовестной работе с артистами: «Вы — паблик про музыку, который душит музыкантов» — и озвучил требование: «Выплатить всем артистам их долги, отпустить из рабства, признать, что вы двигались как черти, объяснить почему».
После этого артист сообщил, что ему стали писать другие музыканты (их имена не раскрываются), которые также остались крайне недовольны работой с Rhymes Music. Моргенштерн* тут же пообещал помочь и предоставить адвоката — Сергея ЖоринаСергей Жорин представляет интересы Моргенштерна с 2021 года, когда артист впервые столкнулся с проблемами с российскими законами. Тогда его обвинили в пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и «Family», оштрафовав на 100 тысяч рублей.: «Если вы стали жертвой „Рипа“ — обращайтесь, я за все башляю)))».
Жорин много лет защищает звезд российского шоу-бизнеса. В разные годы среди его клиентов были, например, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Валерия, Олег Газманов, Эдвард Бил. Источник «Афиши Daily» из музыкальной индустрии отмечает: «Сергей Жорин — давно уже не просто юрист, это именно что бренд. Бренд, подкрепленный хорошей командой, что позволяет вывозить большой объем задач, с которым не справляются маленькие адвокатские бюро. Эта машина смерти не раз обрушивалась на тех, кого им заказывали за очень хороший гонорар».
Сергей Жорин рассказал, что к 29 марта к нему обратилось уже больше сотни человек. Адвокат планирует заниматься всеми делами, «ведь Морген* платит». До этого Жорин делился первыми подробностями дела: «У артистов имеются претензии к „Рифмам и панчам“ разной степени тяжести. Разумеется, мы гарантируем конфиденциальность и будем обнародовать некоторые факты только с их согласия. Претензии чаще всего однотипные: „Подписал договор не глядя, со своего дохода несу все расходы и в итоге ничего не остается; расходы, которые предъявляет лейбл, преимущественно фиктивные; расторгать контракт отказываются; в раскрутке практически не участвуют. Попал в рабство, спасите!“
По ряду кейсов прослеживаются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Готовим заявления в правоохранительные органы».
Почему Rhymes Music называют «антигероем музыкальной индустрии»
Юрист по интеллектуальной собственности
«Как человек, который на каждой лекции и при каждой консультации твердит про «баланс интересов сторон», я не могу не восхититься порывом Моргенштерна* и его соратников в их борьбе за справедливость.
В моем понимании «Рифмы и панчи» — это абсолютный феномен и настоящий антигерой музыкальной индустрии в России. Миссия каждого лейбла — помогать хорошей музыке быть услышанной, зарабатывая при этом деньги вместе с артистом, а не на артисте.
Пока профессионалы и энтузиасты лбом бьются в попытках предложить музыкантам больше, чем те могли бы попросить, Rhymes судится со своими же артистами. Модель их лейбла и способ взаимодействия с партнерами морально устарел еще до того, как лейбл появился на свет. Лейблы больше не забирают «имена» артистов, не отнимают права на их музыку, не вычитают расходы из кошелька артистов, не называют сотрудников ********** [идиотами] и не играют в локальных божеств и пузатых злых продюсеров. Эти времена ушли. С добрым утром.
Посмотрите на основной пул артистов Rhymes Music. Большая часть из них никогда не выпускалась ни на одном другом лейбле за всю свою карьеру. Они буквально не знают о том, какие условия на рынке являются нормальными.
Музыкальный юрист, партнер юридической фирмы Artiere.ru
«В договорах с ними есть нюансы, которые сложно обнаружить, если ты в этом не разбираешься. Как правило, в таких контрактах могут отчуждаться права либо навсегда выдаваться лицензия на музыку артиста. Либо условия о делении доходов 80% на 20%, где артистов цепляют своим промо. Роялти на лейбле — это доходы минус расходы. И допустим, они записывают в расходы рекламу в паблике „Рифмы и панчи“. И сами определяют, сколько это стоит, записывают в расход. А в договоре не предусмотрено, что с тобой кто‑то должен согласовывать расходы. Поэтому мало того, что ты можешь получать 20% по договору, так ты их и не увидишь, потому что будешь в минусе. И сделать с этим ничего не сможешь».
«Рифмы и панчи», Rhymes Music, Rhymes Booking. Что это вообще такое и в чем разница?
«Рифмы и панчи» появились как сообщество VK в 2011 году. Изначально там публиковали цитаты рэперов, а позже — с появлением Михаила Паньшина — паблик стал заниматься освещением рэп-новостей, к середине десятых получив значительную популярность и аудиторию, во многом благодаря оперативной работе (новые релизы появлялись там раньше всего) и большому количеству мемов.
Со временем тематика паблика и аккаунтов в других соцсетях расширилась — «Рип» стал отражать все проявления массовой культуры, от спорта до политики. На сегодня на «Рифмы и панчи» в VK подписаны 5,3 миллиона человек. На телеграм-канал — 1,1 миллиона человек.
В 2017 году на базе паблика было создано концертное агентство Rhymes Booking, которое занималось организацией выступлений рэп- и поп-артистов. Позже Rhymes стали заниматься дистрибьюцией и полноценной лейбл-работой, после чего компанию переименовали в Rhymes Music. Сейчас там издаются Дора, «кис-кис», Мэйби Бэйби, «Дети Rave» и другие артисты. В рамках поддержки своих артистов «Рифмы и панчи» обеспечивали им дополнительное освещение в собственных соцсетях.
«У нас был список артистов лейбла, за которыми мы следили пристальнее всех. Пушили их мемами, давали закрепленные посты, делали нарезки. Выжимали трафик из всего», — говорит один из редакторов «Рифм и панчей» конца десятых. Судя по ленте паблика сейчас, с тех пор ничего не изменилось.
По открытым данным сайта Rusprofile, сейчас дела Rhymes Music и «Рифм и панчей» завязаны на нескольких компаниях. Отдельно существуют «Раймс мьюзик» и «Раймс букинг», их учредители — Михаил Паньшин и Рим Ясавиев. Последний начинал в музыкальной индустрии как концертный директор Гарри Топора, а после знакомства с Паньшиным они стали вместе заниматься делами «Рифм». В 2021 году была зарегистрирована компания «Стриминг клаб». Ее учредители — Паньшин и Ануза Шакирова. Из страницы женщины в VK можно понять, что она — мама Рима Ясавиева, до этого она помогала с бухгалтерией компаний «Раймс». Она также является директором компании «СММ Лемон» (раньше была оформлена на Рима), которая занимается промо развлекательных мероприятий. Страница Шакировой на LinkedIn указывает, что как минимум в конце десятых она работала советником в Аппарате правительства Республики Башкортостан.
По данным Rusprofile, выручка «Раймс мьюзик» за 2022 год составила 130 миллионов рублей, «Раймс букинг» — 138 миллионов, а «Стриминг клаб» — 183 миллиона. При этом прибыль за тот же год: 290 тысяч рублей у «Мьюзик», 34 миллиона у «Букинг» и 20 миллионов у «Стриминг клаб».
На это обратил внимание и Сергей Жорин: «Есть подозрения, что компания раздувает расходы не только для артистов, но и для государства с целью уклонения от уплаты налогов. <…> Для проведения проверки данной информации в ближайшее время будет инициировано обращение в Федеральную налоговую службу и правоохранительные органы».
Как выглядит работа «Рифм и панчей» изнутри? Токсично
Собеседники «Афиши Daily», работавшие и с «Рифмами и панчами», и с Rhymes Music, вспоминают опыт сотрудничества в основном негативно. Источник, который занимался созданием контента для паблика рассказал, что на протяжении всей работы команда сталкивалась с агрессивным отношением руководства и постоянными оскорблениями (скриншоты переписок есть в распоряжении «Афиши Daily», в них самое частое обращение к команде паблика — «********» [«идиоты»]).
Источник «Афиши Daily» в музыкальной индустрии вспоминает, как договаривался с руководителями «Рифм и панчей» о взаимной поддержке: он должен был наладить для них коммуникацию со стриминг-площадками и дистрибьюторами взамен на поддержку отдельных релизов в соцсетях «Рипа». Но когда эти релизы вышли, представители паблика перестали отвечать на сообщения.
Сразу несколько людей рассказали про использование детектора лжи в офисе «Рифм и панчей» в Петербурге. Полиграф был нужен для выявления неблагонадежных сотрудников. После предложения пройти его некоторые из них увольнялись.
«Самые конченые люди». Что про Rhymes Music говорят другие музыканты
Моргенштерн* запустил волну постов в соцсетях, в которых артисты рассказывают о своем опыте сотрудничества с лейблом, как правило, негативном.
Рэпер Kurt92 написал в телеграме: «Это самые конченые люди и лейбл. <…> Хуже их никого не было, я старался всю дорогу с ними общаться на нормальном и на юридическом языке и ощущал просто тотальный игнор. Переводят друг на друга стрелки, их менеджеры могут игнорировать по месяцу или даже полгода. Кривые договоры, неисполнение обязанностей, никаких выплат за очень долгий период». Также Kurt92 подтвердил историю одного из комментаторов о том, что на лейбле «намечали артистам стрелы и брали старших, чтобы напугать».
Бывший менеджер Face** Паша Finestra вспомнил историю 2018 года, как после концерта в Петербурге вместе с командой Rhymes они отмечали успешное выступление: «Уже часа в два ночи, когда мы были совсем в говно уставшие и подвыпившие, Мишаня со вторым админом „Рипа“, чья мать тогда выполняла роль юриста лейбла, дают нам с Фейсом договор со словами: „Мужики, вот договор от касс в одном из следующих регионов на продажу билетов, надо срочно подписать их до утра, чтобы продажи утром запустить. Договор с кассами базовый, можете подписывать не глядя, там ничего особенного“. Сквозь года вспоминаю ситуацию и не представляю их **** [удивление] после того, как я говорю: „Да ******* [ну его], не буду я сейчас пьяный ничего читать-подписывать, утром подпишем, ***** [все равно]“, — и кладу договор в рюкзак. На утро просыпаемся в отеле, читаем договор, а там эксклюзив с „Рипами“ на все концерты на дальнейшие пять лет. Дальше следует звонок: „Миша, иди ***** [к черту]!“ С того дня больше дел с ними у нас не было».
Бывший продюсер Тимы Белорусских Александр Кауфман рассказал, что шесть лет назад передал Rhymes Music права в том числе на песни «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы», но после истечения срока договора лейбл отказался их возвращать. Сейчас у сторон идет суд. Возможно, по этой причине главные хиты Белорусских отсутствуют на стриминг-площадках. При этом в открытых источниках нет информации об этом судебном разбирательстве.
«Оказывается, шакалы из „Рифм и панчей“ обошлись ***** [плохо] не только со мной. А я думал, я один такой типок. Да-да, чуваки. Одна из причин того, что я по сей день не езжу на ******** [крутом] зикре и не купил себе хату, заключается в том, что когда в 2020-м я захотел выйти из договора с шакалами, мне тыкнули в сумму, которую я должен отдать, если захочу уйти. Проблема этой суммы в том, что она была ******** [сумасшедшая]. Можно было несколько президентских дворцов построить. Пока без других деталей. Но с 2020 года я не получаю бабки за 80+ треков», — рассказал Егор Натс.
Впрочем, есть и позитивный фидбэк о работе с лейблом. «Мы работали с ребятами в 2019 году. Выпускал с ними альбомы и синглы моих артистов: Ramil’, 10AGE, LKN. В тот момент по работе моей команде и артистам все понравилось, мы были довольны: очень оперативная и внимательная команда. Сейчас готовы работать с ними по каким‑то отдельным проектам, если где‑то пересечемся в музыкальном мире. По дистрибьюции — уже нет, потому что сейчас у нас есть свой самостоятельный лейбл. Что касается конфликта, возможно, у Алишера* есть какие‑то основания для таких громких заявлений. Но хочу напомнить, что всегда будут недовольные артисты и „плохие лейблы“», — рассказывает «Афише Daily» Ишхан Авакян (совладелец Cicada Music и продюсер Ramil’).
Кто уже судился с Rhymes Music
Информация на Rusprofile говорит о том, что «Раймс мьюзик» как ответчик проходил по пяти делам. Три из них лейбл проиграл, еще одно — проиграл частично, и одно закончилось в пользу лейбла.
В прошлом году артист Vtornik смог вернуть у лейбла 2,3 миллиона рублей. Изначально эта сумма была ключевой частью иска, но лейбл покрыл ее вне суда. Сейчас стороны готовятся к апелляции по другим вопросам дела.
У «Раймс букинг» три завершенных дела: одно в их пользу, одно поражение и одно, где истцу отказали в принятии заявление. Это было отделение пенсионного и социального страхования по Республике Башкортостан, которое хотело взыскать с «Букинга» три с половиной тысячи рублей за нарушение об учете в системе обязательного пенсионного страхования.
«Стриминг клаб», в свою очередь, проходит ответчиком по тому же разбирательству со Vtornik. Также к ним подавался иск на 6 миллионов рублей от компании «Лига», но дело было прекращено.
В 2022 году битмейкер klimonglue смог выиграть дело у лейбла из‑за музыки для альбома Soda Luv «Ничего личного», для которого у продюсера не выкупили права на музыку. «Недавно присудили с них больше 4 миллионов для битмейкера, который работал над альбомом Soda Luv „Ничего личного“. В суде был цирк: нам не отправляли документы в рамках процесса и так далее. Это максимально проблемные ребята, отчаянно не рекомендую с ними связываться», — рассказывает «Афише Daily» юрист Александр Гудков, участвовавший в разбирательствах.
Может ли этот конфликт изменить музыкальную индустрию?
Юрист по интеллектуальной собственности
«Не хочется спекулировать на тему того, чем история может кончиться. Но желаю успеха, стойкости и силы духа всем, кто решил свои права отстаивать. И хочется верить, что эта история будет раскручиваться и дальше. Потому что тогда, возможно, артисты станут более осмотрительными и начнут читать контракты, задавать неудобные вопросы и думать о карьере всерьез».
Музыкальный юрист, партнер юридической фирмы Artiere.ru
«Да, если это не балабольство. Ситуация может пролить свет на схемы работы подобных лейблов. Заодно артисты узнают, где и на что обращать внимание, а другие лейблы будут вынуждены такие уловки исключать и понимать, что на подобные условия теперь вряд ли кто‑то согласится».
Представители Моргенштерна* отказались от комментариев для этого текста. Михаил Паньшин не ответил на запрос «Афиши Daily».
*Алишер Моргенштерн признан иноагентом Минюстом РФ.
**Иван Дремин (Face) признан иноагентом Минюстом РФ.