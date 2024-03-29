«Намечается серьезная возня». Как Моргенштерн* поднял музыкантов против «Рифм и панчей»

Бывший менеджер Face** Паша Finestra вспомнил историю 2018 года, как после концерта в Петербурге вместе с командой Rhymes они отмечали успешное выступление: «Уже часа в два ночи, когда мы были совсем в говно уставшие и подвыпившие, Мишаня со вторым админом „Рипа“, чья мать тогда выполняла роль юриста лейбла, дают нам с Фейсом договор со словами: „Мужики, вот договор от касс в одном из следующих регионов на продажу билетов, надо срочно подписать их до утра, чтобы продажи утром запустить. Договор с кассами базовый, можете подписывать не глядя, там ничего особенного“. Сквозь года вспоминаю ситуацию и не представляю их **** [удивление] после того, как я говорю: „Да ******* [ну его], не буду я сейчас пьяный ничего читать-подписывать, утром подпишем, ***** [все равно]“, — и кладу договор в рюкзак. На утро просыпаемся в отеле, читаем договор, а там эксклюзив с „Рипами“ на все концерты на дальнейшие пять лет . Дальше следует звонок: „Миша, иди ***** [к черту]!“ С того дня больше дел с ними у нас не было».