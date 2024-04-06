В Италии вулкан Этна начал выпускать кольца из дыма

Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать кольца дыма. Их заметила местная жительница Мария Лиотта, на серию ее фотографий обратил внимание метеорологический сайт AccuWeather.
Облака странной формы возникли 5 апреля над вулканом высотой в 3 километра и на побережье Средиземного моря. Они заставили многих задаться вопросом происхождения необычных сгустков.
До недавнего времени возникновение колец не было понятно ученым до конца. Для их образования необходимы спокойная атмосфера и круглое вулканическое жерло.
По сути это не совсем дым. Когда горячие вулканические газы внезапно выбрасываются из жерла коротким импульсом, они устремляются вверх и образуют облака, похожие на самолетные контральто. Хотя дымовые кольца были задокументированы на вулканах по всему миру, многочисленные проявления, подобные этому, крайне редки.
Диаметр его жерла составил 250 километров, а высота превысила 9000 метров. По мнению специалистов, в его вулканических отложениях можно найти ледниковый лед и, возможно, признаки жизни.