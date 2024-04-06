В Италии вулкан Этна начал выпускать кольца из дыма

По сути это не совсем дым. Когда горячие вулканические газы внезапно выбрасываются из жерла коротким импульсом, они устремляются вверх и образуют облака, похожие на самолетные контральто. Хотя дымовые кольца были задокументированы на вулканах по всему миру, многочисленные проявления, подобные этому, крайне редки.