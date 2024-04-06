В Италии вулкан Этна начал выпускать кольца из дыма

Сегодня в 15:08
Фото: Мария Лиотта

Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать кольца дыма. Их заметила местная жительница Мария Лиотта, на серию ее фотографий обратил внимание метеорологический сайт AccuWeather.

Облака странной формы возникли 5 апреля над вулканом высотой в 3 километра и на побережье Средиземного моря. Они заставили многих задаться вопросом происхождения необычных сгустков.

До недавнего времени возникновение колец не было понятно ученым до конца. Для их образования необходимы спокойная атмосфера и круглое вулканическое жерло.

По сути это не совсем дым. Когда горячие вулканические газы внезапно выбрасываются из жерла коротким импульсом, они устремляются вверх и образуют облака, похожие на самолетные контральто. Хотя дымовые кольца были задокументированы на вулканах по всему миру, многочисленные проявления, подобные этому, крайне редки.

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Ранее в марте ученые обнаружили на Марсе гигантский потухший вулкан. Они назвали его Горой Ночи

Диаметр его жерла составил 250 километров, а высота превысила 9000 метров. По мнению специалистов, в его вулканических отложениях можно найти ледниковый лед и, возможно, признаки жизни.

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