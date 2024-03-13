На планете Марс обнаружили гигантский потухший вулкан

Ученые обнаружили на планете Марс гигантский потухший вулкан диаметром 250 км. Об этом написал портал SETI.
Вулкан назвали Гора Ночи. Он достигает высоты в 9 км и является седьмым по высоте на планете. Вулкан располагается в экваториальной зоне Марса. Его удалось найти с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
По мнению специалистов, вулкан был щитовым. В данный момент в его центре находятся возвышенности в форме дуги с пологими склонами. По периметру вулкана заметны вулканические отложения, в том числе после псевдократеров.
Согласно выводам ученых, Гора Ночи была активной с древних времен и до недавнего времени. В его вулканических отложениях, как надеются планетологи, можно будет найти ледниковый лед.
«Это древний и долгоживущий вулкан, настолько глубоко разрушенный эрозией, что вы могли бы прогуляться пешком, проехать на машине и пролететь над ним, чтобы исследовать, взять образцы и датировать различные части его недр, изучая эволюцию Марса во времени. У него также долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом, что делает его идеальным местом для астробиологии и поисков признаков жизни», — заявили ученые.