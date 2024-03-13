На планете Марс обнаружили гигантский потухший вулкан

«Это древний и долгоживущий вулкан, настолько глубоко разрушенный эрозией, что вы могли бы прогуляться пешком, проехать на машине и пролететь над ним, чтобы исследовать, взять образцы и датировать различные части его недр, изучая эволюцию Марса во времени. У него также долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом, что делает его идеальным местом для астробиологии и поисков признаков жизни», — заявили ученые.