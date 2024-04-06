«Магическая битва» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное аниме

В 2023 году рейтинг спроса на «Магическую битву» оказался в 71,2 раза выше среднего показателя в категории. Аналитики из Parrot Analytics изучили количество просмотров и скачиваний, упоминаний в соцсетях, а также другие пользовательские действия, связанные с конкретным тайтлом.