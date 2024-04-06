«Магическая битва» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное аниме

«Магическая битва» стало рекордсменом по востребованности у аудитории среди аниме. Шоу от студии MAPPA вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
В 2023 году рейтинг спроса на «Магическую битву» оказался в 71,2 раза выше среднего показателя в категории. Аналитики из Parrot Analytics изучили количество просмотров и скачиваний, упоминаний в соцсетях, а также другие пользовательские действия, связанные с конкретным тайтлом.
«Магическая битва» пользуется наибольшей популярностью у зрителей в возрасте 13–22 лет — 71,3%. Следом по этому показателю идут «Ван-Пис» (56,7%) и «Атака титанов» (64,4%) — первый вырос в популярности благодаря адаптации Netflix, а второй в рейтингах теряет.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса входила «Атака титанов». «Магическая битва» начала выходить в 2020 году и на данный момент имеет два сезона.