Дамба в Орске повреждена в двух местах, одно их которых удалось засыпать. Утром 6 апреля ТАСС сообщило о полном разрушении дамбы, но местные власти через РИА «Новости» информацию опровергли. «Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах 10 метров», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.