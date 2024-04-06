В Оренбургской области более 2,5 тыс. жилых домов и 6,8 тыс. приусадебных участков попали в зону подтопления из‑за из‑за сложной паводковой ситуации, передает РБК. Наиболее сложной местные власти назвали ситуацию в Орске, где прорвало насыпную дамбу.
Орские власти объявили срочную эвакуацию жителей из поселков Лесоторговый, Никель и Строитель. На данный момент эвакуированы более 4,2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.
«Происходит выход воды на поверхность. Там, где проживают люди и стоят дома. На сегодняшний день за несколько часов вода поднялась на 4 метра», — заявил мэр Орска Василий Козупица. По его словам, вода уйдет в течение 1,5–2 недель.
Дамба в Орске повреждена в двух местах, одно их которых удалось засыпать. Утром 6 апреля ТАСС сообщило о полном разрушении дамбы, но местные власти через РИА «Новости» информацию опровергли. «Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах 10 метров», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
ТАСС и РИА Новости со ссылкой на оренбургское правительство сообщили, что в Старом городе в Орске обнаружены два тела, но, предварительно, смерти этих людей не связаны с утоплением. Затем ТАСС со ссылкой на оперативные службы написал о трех найденных телах.