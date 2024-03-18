Tesla заплатит 42 млн долларов мотоциклисту, которого сбил сотрудник компании на служебной машине

В результате машины Кашубы врезалась в ехавший по встречной полосе мотоцикл Дугана. Сам Дуган при этом был без шлема. Адвокаты Кашубы утверждали, что Дуган ехал за другим транспортным средством и резко обогнал его прямо перед столкновением.