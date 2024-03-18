Tesla заплатит 42 млн долларов мотоциклисту, которого сбил сотрудник компании на служебной машине

Сегодня в 21:34
Фото: li xiang/Unsplash

В американском штате Индиана суд присяжных обязал компанию Tesla выплатить 42 млн долларов мотоциклисту, которого сбил сотрудник компании на служебном грузовике Ford. Об этом сообщил CVN.

Инцидент произошел в 2017 году с техником Tesla Кайлом Кашубой. Из‑за его действий мужчина по имени Крис Дуган потерял стопу и получил тяжелую черепно-мозговую травму, серьезно повлиявшую на его умственные способности.

По мнению присяжных, Кашуба был на 70% виновен в инциденте, тогда как на Дугане лежит ответственность в 30%. Сотрудник Tesla торопился на работу и совершил поворот через двойные сплошные линии.

В результате машины Кашубы врезалась в ехавший по встречной полосе мотоцикл Дугана. Сам Дуган при этом был без шлема. Адвокаты Кашубы утверждали, что Дуган ехал за другим транспортным средством и резко обогнал его прямо перед столкновением.

В Tesla заявили, что в месте, где случилась трагедия, автомобилисты часто сворачивали на стоянку. В компании ДТП с участием Кашубы и Дугана назвали трагическим несчастным случаем.

По мнению защитника Дугана, инцидент был «прямым и непосредственным результатом халатности ответчиков, Tesla Inc. и Кайла Кашубы». Теперь компании и ее сотруднику придется заплатить за него.

Сумма компенсации, которую избрал суд, при этом значительно меньше той, на которую рассчитывал адвокат Дугана. Он просил, чтобы Tesla обязали выплатить порядка 191 млн долларов.

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