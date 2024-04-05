Нью-Йорк заплатил 17,5 млн долларов по иску мусульманок, которых полиция заставила снять хиджабы

Власти Нью-Йорка согласились выплатить 17,5 млн долларов для урегулирования иска двух мусульманок, которых полиция заставила снять хиджабы для фотографии во время ареста. Каждый, кто присоединился к иску, получит от 7,8 до 13,1 тыс. долларов, передает The Guardian.
Право на компенсацию имеют люди, которых заставили снять головные уборы в период с 16 марта 2014 года по 23 августа 2021 года. Общая сумма выплат составит около 13,1 млн долларов после вычета судебных издержек и может увеличиться.
Иск с городу подали в 2018 году Джамила Кларк и Арва Азиз. Они испытали стыд и получили моральную травму, когда полицейские заставили их снять хиджабы для фотографирования. Их адвокаты сравнили снятие головного убора с обыском с раздеванием.
«Когда они заставили меня снять хиджаб, я почувствовала себя обнаженной. Я не уверена, что слова могут передать, насколько незащищенной и оскорбленной я себя почувствовала», — сказала Кларк в заявлении, предоставленном ее адвокатами.
В ответ на иск в 2020 году полицейское управление Нью-Йорка согласилось разрешить мужчинам и женщинам носить головные уборы во время фотографирования, если их лица видно. «Соглашение уверенно балансирует между уважением департамента к религиозным убеждениям и важной необходимостью правоохранительных органов фотографировать при задержании», — заявили там.
Полиция может временно снимать головные уборы для поиска оружия или контрабанды, но в частной обстановке и сотрудниками того же пола.