Врачу из Дагестана запретили появляться в эфире Первого канала в хиджабе. Позже перед ней извинились

Врач аллерголог-иммунолог из Дагестана Айшат Идармачева рассказала, что «Первый канал» запретил ей появляться в эфире в хиджабе. Историю об этом она опубликовала в своем инстаграме*.
По её словам, Идармачева должна была появиться на шоу «Доброе утро», с её участием был снят сюжет, в котором доктор рассказала о коллективном иммунитете перед инфекциями.
«Меня сейчас так унизили, обидно даже не за себя, а за страну, в которой я живу», — написала она в сторис.
Идармачева поделилась скриншотом сообщения редакторки телеканала, которая пригласила эксперта в телепрограмму. «А потом сказали, у нас не религиозный ролик, в таком виде нельзя», — подписала женщина свое фото в хиджабе.
«Я „Первый канал“ не смотрю, особенно последние несколько лет. Но это было так больно. То есть знания и компетентность ничто, если у тебя на голове платок», — возмутилась Идармачева.
«Просто наша страна борется с национализмом где угодно, но не в нашей стране», — негодовала врач.
На Идармачеву в соцсетях подписаны более 10 тыс. человек, поэтому её гневный пост получил большое внимание. Вскоре редакторка «Первого» вышла с ней на связь, опровергла существование такой редакционной политики и принесла извинения.
«Оказалось, это её личное недопонимание. „Первый канал“ не имеет исламофобной политики», — делится врач в отдельном посте.
«Если „Первый канал“ принял многонациональность, многоконфессиональность России, то и организациям, СМИ и гражданам пора принять, что мы разные и это круто, это интересно и это делает нас лучше», — подчеркнула Идармачева.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.