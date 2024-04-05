- «Любитель» с Рами Малеком — 11 апреля 2025-го
- «Трон: Арес» с Джаредом Лето — 10 октября 2025-го
- «Мандалорец и Грогу» — 22 мая 2026-го
- «История игрушек 5» — 19 июня 2026-го
- Ремейк «Моаны» — 10 июля 2026-го
Выход двух фильмов — триллера «Любитель» и лайв-экшен-ремейка мультфильма «Моана» — студия перенесла на более поздние месяцы. Они должны были выйти в ноябре 2024 года и в начале лета 2025-го соответственно.
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