Disney огласила график релизов: «Трон-3» — октябрь 2025-го, «История игрушек-5» — июнь 2026-го

Вчера в 22:20
Изображение: «История игрушек-5»

Disney раскрыла даты релизов на ближайшие два года. Ими поделился The Hollywood Reporter.

  • «Любитель» с Рами Малеком — 11 апреля 2025-го
  • «Трон: Арес» с Джаредом Лето — 10 октября 2025-го
  • «Мандалорец и Грогу» — 22 мая 2026-го
  • «История игрушек 5» — 19 июня 2026-го
  • Ремейк «Моаны» — 10 июля 2026-го

Выход двух фильмов — триллера «Любитель» и лайв-экшен-ремейка мультфильма «Моана» — студия перенесла на более поздние месяцы. Они должны были выйти в ноябре 2024 года и в начале лета 2025-го соответственно.

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