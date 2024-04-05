Однако среди оригинальных работ нашлись и те, что, как предполагается, сгенерированы ИИ. 404Media подозревает, что с этой технологией была создана книга «Медведи, быки и волки: Торговля акциями для двадцатилетних» («Bears, Bulls, and Wolves: Stock Trading for the Twenty-Year-Old»). Текст в ней будто переписан со статей «Википедии», а также в ней есть фраза «На момент последнего обновления базы данных».