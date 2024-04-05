Google Books начал отслеживать книги низкого качества и обнаружил несколько экземпляров, которые могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Об этом сообщает 404Media.
Издание вбило в поиск сервиса распространенную у ChatGPT и других нейросетей фразу As of my last knowledge update («На момент последнего обновления базы данных»). Она нашлась в нескольких публикациях, но большая часть из них — на первых страницах поиска — была посвящена самому ИИ.
Однако среди оригинальных работ нашлись и те, что, как предполагается, сгенерированы ИИ. 404Media подозревает, что с этой технологией была создана книга «Медведи, быки и волки: Торговля акциями для двадцатилетних» («Bears, Bulls, and Wolves: Stock Trading for the Twenty-Year-Old»). Текст в ней будто переписан со статей «Википедии», а также в ней есть фраза «На момент последнего обновления базы данных».
Google Books собирает базу книг для исследовательской программы Ngram, которая фиксирует изменение языка. Она берет информацию из письменных работ, которые загружаются на сервис. У нее есть изъяны, но лингвисты часто прибегают к ней за сбором данных.