Издание вбило в поиск сервиса распространенную у ChatGPT и других нейросетей фразу As of my last knowledge update («На момент последнего обновления базы данных»). Она нашлась в нескольких публикациях, но большая часть из них — на первых страницах поиска — была посвящена самому ИИ.