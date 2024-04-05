Хоакин Феникс и Джоэл Коэн заступились за Джонатана Глейзера после его речи на «Оскаре»

Лауреат «Оскара» и автор хоррора о холокосте Глейзер во время вручения награды призвал не расчеловечивать палестинцев Газы. «Мы стоим здесь как люди, которые осуждают то, что их еврейское происхождение и память о Холокосте используют для оправдания оккупации, затянувшей в конфликт столько невинных людей. Будь то жертвы 7 октября в Израиле или продолжающаяся атака на Газу — все жертвы этой дегуманизации», — сказал режиссер.