Хоакин Феникс и Джоэл Коэн заступились за Джонатана Глейзера после его речи на «Оскаре»

Более 150 деятелей Голливуда еврейского происхождения, в том числе актер Хоакин Феникс и режиссер Джоэл Коэн, подписали открытое письмо в поддержку автора «Зоны интересов» Джонатана Глейзера после критики его вступительной речи на церемонии «Оскара». Об этом сообщает Variety.
Авторы послания «встревожены тем, что некоторые из наших коллег в отрасли неправильно поняли и осудили его высказывания». «Нападки на Глейзера отвлекают внимание от эскалации военной кампании Израиля, в результате которой погибло уже более 32 тыс. палестинцев в секторе Газа и поставлены под угрозу смерти от голода сотни тысяч людей», — заявили они.
Феликс и Коэн выразили скорбь по погибшим в Палестине и Израиле на протяжении «слишком многих десятилетий», в том числе по погибшим в результате октябрьской атаки ХАМАС израильтянам. Подписанты письма призвали к прекращению огня, возвращению заложников и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Газу.
«Глейзер, Тони Кушнер , Стивен Спилберг и бесчисленное множество других творцов всех слоев общества осуждали убийства палестинских мирных жителей. Мы все должны иметь возможность сделать то же самое, не будучи ошибочно обвиненными в разжигании антисемитизма», — говорится в письме.
Лауреат «Оскара» и автор хоррора о холокосте Глейзер во время вручения награды призвал не расчеловечивать палестинцев Газы. «Мы стоим здесь как люди, которые осуждают то, что их еврейское происхождение и память о Холокосте используют для оправдания оккупации, затянувшей в конфликт столько невинных людей. Будь то жертвы 7 октября в Израиле или продолжающаяся атака на Газу — все жертвы этой дегуманизации», — сказал режиссер.