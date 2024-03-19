Больше 450 деятелей Голливуда раскритиковали Джонатана Глейзера за призыв остановить войну в Газе

Почти 500 деятелей Голливуда еврейского происхождения подписали открытое письмо с критикой в адрес режиссера Джонатана Глейзера. Его призыв не расчеловечивать палестинцев Газы был встречен обвинениями в антисемитизме.
Что сказал Глейзер
Во время вручения премии «Оскар» автор хоррора о холокосте «Зона интересов» получил награду лучшему иностранному фильму и выступил против дегуманизации палестинцев в Газе и оправдания их оккупации: «Все, что мы сделали, — это отразили в истории холокоста настоящее и столкнули с ним современного зрителя. Мы не хотели просто показать, что творилось тогда, мы хотели сказать: „Смотрите, что мы творим прямо сейчас“. Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация в ее худшем проявлении. Она сформировала все наше прошлое и настоящее».
«Сейчас мы стоим здесь как люди, которые осуждают то, что их еврейское происхождение и память о холокосте используют для оправдания оккупации, приведшей к конфликту для стольких невинных людей. Будь то жертвы 7 октября в Израиле или продолжающаяся атака на Газу — все жертвы этой дегуманизации», — сказал режиссер. Его слова были встречены овацией в зале.
В некоторых медиа, в частности, Variety, речь режиссера была передана неправильно, из неверной цитаты выходило, что Глейзер осуждал собственное происхождение.
Чем ответили евреи Голливуда
Среди более 450 подписантов письма с критикой в адрес коллеги есть продюсер «Человека-паука» Эми Паскаль, создательница «Удивительной миссис Мейзел» Эми Шерман-Палладино, продюсер «Ла-Ла Ленда» Гэри Гилберт, создатели «Американцев» Джоэл Филдс и Джо Вайсберг, режиссер Илай Рот и многие другие.
«Мы осуждаем то, что наше еврейское происхождение используют с целью морального уравнивания нацистского режима, намеревавшегося истребить целую расу, и израильской нации, намеренной предотвратить собственное истребление», — начинается текст заявления.
«Использование таких слов, как „оккупация“, искажает историю борьбы коренного еврейского народа за родину, которая насчитывает тысячи лет и была признана Организацией Объединенных Наций в качестве государства. Это лишь подпитывает современный кровавый навет и растущую ненависть к евреям во всем мире, в Соединенных Штатах и в Голливуде», — считают подписанты.
«Настоящий климат растущего антисемитизма только подчеркивает необходимость существования еврейского государства Израиль — места, которое всегда примет нас, как не принимало ни одно государство во время холокоста, представленного в фильме господина Глейзера», — заканчивается текст.
Глейзера не поддержали даже создатели «Зоны интересов»
Исполнительный продюсер «Зоны интересов» Дэнни Коэн выразил фундаментальное несогласие с Глейзером. «Моя поддержка Израиля непоколебима. Я считаю войну трагичной и страшной, а гибель мирных жителей — ужасной, но я виню в этом ХАМАС. И я думаю, что любое обсуждение войны, не говоря об этом, для меня лишено надлежащего контекста, который, с моей точки зрения, должен быть у любого обсуждения войны», — сказал Коэн.
По словам продюсера, многие участники еврейского сообщества похвалили фильм, назвали его «замечательным и очень-очень важным <…> для общего понимания холокоста».
«Я думаю, что они были расстроены тем, что, по их мнению, это смешали с событиями в Газе в настоящее время, и не важно, добивался этого Джонатан или нет. Очень важно признать, что его речь расстроила и рассердила многих людей. И я, честно говоря, понимаю этот гнев», — добавил Коэн.
Другой продюсер картины, миллиардер Лен Блаватник, также не поддержал речь постановщика. В беседе с The Hollywood Reporter представитель бизнесмена подчеркнул, что Глейзер не обсуждал с ним речь. «Но Блаватник гордится результатом и наградами, а также не хочет отвлекать внимание от важных тем фильма», — заметил он.
«Зона интересов» основана на биографии настоящего коменданта концлагеря в Аушвице Рудольфа Хёсса. Вместе с семьей он живет в двух шагах от учреждения и в гостиной обсуждает строительство более эффективных печей, а повседневные занятия его жены и детей изредка прерывают крики заключенных евреев и стрельба зондеркоманд.