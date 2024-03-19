Больше 450 деятелей Голливуда раскритиковали Джонатана Глейзера за призыв остановить войну в Газе

Во время вручения премии «Оскар» автор хоррора о холокосте «Зона интересов» получил награду лучшему иностранному фильму и выступил против дегуманизации палестинцев в Газе и оправдания их оккупации: «Все, что мы сделали, — это отразили в истории холокоста настоящее и столкнули с ним современного зрителя. Мы не хотели просто показать, что творилось тогда, мы хотели сказать: „Смотрите, что мы творим прямо сейчас“. Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация в ее худшем проявлении. Она сформировала все наше прошлое и настоящее».