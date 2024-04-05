В Новой Зеландии гимнасткам разрешили надевать шорты поверх купальников

Ассоциация спортивной гимнастики Новой Зеландии (GNZ) разрешила спортсменкам надевать шорты или легинсы поверх купальников на соревнованиях. Об этом написал The Guardian.
Девушек также решили больше не наказывать за видимое нижнее белье и торчащие из‑под одежды бретельки бюстгальтеров. Такое решение приняли после опроса гимнасток, которые заявили, что хотели бы «чувствовать себя комфортно и безопасно».
«Мы обнаружили, что правила, касающиеся нижнего белья, неясны, применяются неравномерно и, честно говоря, немного архаичны», — заявила исполнительный директор GNZ Андреа Нельсон.
Она отметила, что ассоциация хотела дать спортсменкам выбор в одежде, чтобы «никто не чувствовал себя некомфортно или исключенным». Новые правила коснутся только турниров на территории Новой Зеландии.
За международные соревнования по-прежнему отвечает Международная федерация гимнастики (FIG). Она требует, чтобы девушки носили «правильное спортивное непрозрачное боди или комбинезон… которые должны быть элегантного дизайна». Нарушающие эти правила спортсменки могут потерять от 0,30 до 1,00 балла.
Требования к внешнему виду гимнасток уже неоднократно критиковались. В частности, немецкая сборная по гимнастике участвовала в Олимпийских играх в Токио в закрытых трико в знак протеста против сексуализации женщин в спорте.