Гимнастка Сара Восс выступила против сексуализации в спорте. Она надела на турнир комбинезон

Немецкая спортсменка Сара Восс, выступающая в спортивной гимнастике, выступила против сексуализации женщин в спорте. Девушка надела на Чемпионате Европы комбинезон вместо привычного купальника. Об этом сообщил Би-би-си.

Гимнастка не нарушила официальные правила соревнований — они разрешают выходить на помост в трико, закрывающем ноги. Однако ранее такой костюм выбирали только по религиозным соображениям.

Одной из причин этого, как считают в Федерации гимнастики Нидерландов, является то, что судьи ставят более низкие оценки спортсменкам в закрытой одежде. Хотя многие девушки предпочли бы носить на турнирах комбинезоны, как и Восс.