Гимнастка Сара Восс выступила против сексуализации в спорте. Она надела на турнир комбинезон

Немецкая спортсменка Сара Восс, выступающая в спортивной гимнастике, выступила против сексуализации женщин в спорте. Девушка надела на Чемпионате Европы комбинезон вместо привычного купальника. Об этом сообщил Би-би-си.
Гимнастка не нарушила официальные правила соревнований — они разрешают выходить на помост в трико, закрывающем ноги. Однако ранее такой костюм выбирали только по религиозным соображениям.
Одной из причин этого, как считают в Федерации гимнастики Нидерландов, является то, что судьи ставят более низкие оценки спортсменкам в закрытой одежде. Хотя многие девушки предпочли бы носить на турнирах комбинезоны, как и Восс.
Примеру немецкой гимнастки уже последовали две ее коллеги — Ким Буи и Элизабет Зайц. Девушки отметили, что хотели бы показать пример другим спортсменкам, которые чувствуют себя некомфортно в открытых купальниках и пока не могут набраться смелости отказаться от них.
«Как женщины мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать все сложнее и сложнее по мере взросления и перемен в теле. Когда я была маленькой, то не видела каких‑то проблем в обтягивающих костюмах. Но когда пришло время полового созревания и у меня начались месячные, я стала себя чувствовать все менее комфортно», — сказала Восс.
Федерация гимнастики Германии поддержала инициативу своих спортсменок. Ее представители отметили, что женщины в спорте в целом и в гимнастике в частности не должны испытывать дискомфорт, связанный с одеждой.