В Мурино недовольный громкой музыкой сосед сверху сбросил в окно топор на веревке

В Мурино конфликт между двумя соседями дошел до того, что в окно одного из них прилетел топор. Об этом изданию «Подъем» рассказал и показал видео один из жителей улицы Шувалова.
Судя по кадрам, сосед сверху спустил на веревке топор и стукал им по стеклу жителя снизу. По словам собеседника издания, ранее у него и семьи из квартиры сверху происходили конфликты из‑за музыки, но в тот день «все тихо было, я даже музыку в наушниках слушал, поэтому не сразу услышал долбежку в дверь».
«У них семья, дети, буйств не было, только моего друга в лифте прижимали. Я вообще в квартире ничего не слышу, у них просто ко мне и моей музыке неприязнь, видимо. Я когда с подругой жил, они ей в четыре часа дня за музыку предъявляли, мол, у детей тихий час. Неприятно, конечно, когда кричат за дверью, долбятся и туда, и в окно», — сказал сосед снизу.
Потерпевший также записал и отправил родственникам, у которых живет, ролик со стуком в дверь со словами: «Ты мне полтора года жить не даешь! Выходи, чертила! Ты ничтожество!» Он сказал, что другие соседи ни на что, в том числе музыку, не жаловались.
Сосед снизу сказал, что написал заявление в полицию. Однако в МВД по Ленобласти изданию сказали другое: «Заявлений на соседа с топором не поступало».