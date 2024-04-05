В Мурино недовольный громкой музыкой сосед сверху сбросил в окно топор на веревке

«У них семья, дети, буйств не было, только моего друга в лифте прижимали. Я вообще в квартире ничего не слышу, у них просто ко мне и моей музыке неприязнь, видимо. Я когда с подругой жил, они ей в четыре часа дня за музыку предъявляли, мол, у детей тихий час. Неприятно, конечно, когда кричат за дверью, долбятся и туда, и в окно», — сказал сосед снизу.