В Сочи парень попытался сжечь дом девушки, отчим которой мешал им видеться

В Сочи двадцатилетний мужчина вместе со своим другом попытался спалить дом семьи своей возлюбленной, отчим которой запрещал им общаться, но по ошибке поджег дом их соседа. Об этом сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии полиции, молодой человек решился на преступление после ссоры с отчимом своей девушки. 27 марта юноша вместе со своим приятелем облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены одного из гаражей гаражного кооператива, в котором, как они думали, живет семья подруги.
«Однако, будучи в состоянии алкогольного опьянения, [они] ошибочно облили дверь соседнего гаражного бокса. В этот момент на улицу вышел хозяин гаража, который и пресек противоправные действия злоумышленников, задержав одного из них и доставив в полицию», — сказано в заявлении.
Второго участника поджога задержали в тот же день. В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.
«В ходе допроса обвиняемые рассказали об обстоятельствах совершенного преступления, признав вину. В ближайшее время по ходатайству следователя судом им будет избрана мера пресечения», — добавили в Следственном комитете.