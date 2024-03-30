В Сочи парень попытался сжечь дом девушки, отчим которой мешал им видеться

По версии полиции, молодой человек решился на преступление после ссоры с отчимом своей девушки. 27 марта юноша вместе со своим приятелем облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены одного из гаражей гаражного кооператива, в котором, как они думали, живет семья подруги.