В США мужчина залез в мусорный мешок, чтобы украсть посылку с чужого крыльца

В Калифорнии мужчина залез в мешок для мусора, чтобы украсть посылку, оставленную у входной двери. Об этом сообщает Fox News.
Омар Муньос, ставший жертвой вора, обнаружил кражу, посмотрев камеру видеонаблюдения. На записи видно, как человек, спрятавшийся в мусорном мешке, медленно подходит к двери. Единственная часть тела, которую можно разглядеть, — это ноги, обутые в белые сандалии.
В украденном пакете были два зарядных устройства для iPhone стоимостью около 10 долларов, рассказал Муньос. «Сначала я немного разозлился, но когда посмотрел видео еще раз, мне стало смешно, потому что люди в наше время очень изобретательны», — сказал он.
По словам мужчины, он не стал сообщать о краже в полицию, потому что считает, что «у них есть дела поважнее», а зарядные устройства для телефона он заказал в интернет-магазине еще раз.
В конце марта парень из США украл унитаз из дома девушки после расставания. По словам женщины, причиной их разрыва стала ненадежность и скопидомство партнера. Он не оплачивал счета и не оставлял чаевые в ресторанах, что смущало девушку.