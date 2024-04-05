Суд Германии запретил магазинам-автоматам работать по воскресеньям

После запуска магазинов-автоматов Tegut четыре года назад против них подал в суд профсоюз работников сферы услуг Verdi. Там заявили, что сотрудникам розничной торговли с гибким графиком нужен выходной в воскресенье, чтобы «провести время с семьей и друзьями», и выразили опасение, что ретейлер и ему подобные будут добиваться либерализации правил торговли в последний день недели.