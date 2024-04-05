Суд Германии запретил магазинам-автоматам работать по воскресеньям

Суд в Германии запретил работу сети продовольственных магазинов-автоматов Tegut по воскресеньям. В качестве основания был взят закон об отдыхе, передает Financial Times.
Суд в федеральной земле Гессен квалифицировал эти торговые точки как магазины и обязал соблюдать законодательство о времени работы. Согласно конституции и решению конституционного суда, воскресенье должно быть выходным днем.
По данным FT, сеть Tegut владеет около 300 обычными супермаркетами и 40 полностью автоматизированными мини-магазинами. Член правления компании Томас Штеб называет решение суда «полной нелепостью», в магазинах «в основном встроенные торговые автоматы», на которые этот запрет не должен распространяться, а по воскресеньям персонал там не нужен.
Профессор Кооперативного государственного университета Баден-Вюртемберга в Хайльбронне Стефан Рюшен назвал магазины-автоматы Tegut «одним из самых инновационных форматов розничной торговли в Германии». Он подчеркнул их важность для сельских жителей, где нет обычных продуктовых магазинов, а крупные сети находятся далеко.
После запуска магазинов-автоматов Tegut четыре года назад против них подал в суд профсоюз работников сферы услуг Verdi. Там заявили, что сотрудникам розничной торговли с гибким графиком нужен выходной в воскресенье, чтобы «провести время с семьей и друзьями», и выразили опасение, что ретейлер и ему подобные будут добиваться либерализации правил торговли в последний день недели.