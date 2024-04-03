Amazon убрала ИИ из магазинов без касс. За покупателями по камерам наблюдала тысяча индийцев

Компания Amazon сворачивает технологию Just Walk Out во всех продуктовых магазинах без касс в США. Выяснилось, что за покупателями наблюдала тысяча индийцев, пишет Engadget.
Just Walk Out внедрили в 2018 году в магазинах Fresh. По задумке специальный ИИ должен был сканировать через множество камер содержимое корзин и пробивать его, а на выходе у покупателя уже было все оплачено.
Выяснилось, что Amazon применяла не только множество камер и датчиков, но и более 1000 реальных людей в Индии, которые сканировали изображения, чтобы обеспечить точность кассовых операций.
Как предполагает издание, внедрение такой технологии — вещь дорогостоящая, поэтому Just Walk Out работала примерно в половине магазинов. При использовании этой системы у потребителей возникало множество неприятных проблем: от отправки чеков через несколько часов после покупки до абсолютно неправильного оформления заказов.
Amazon безуспешно пыталась продать технологию и столкнулась с судебными исками за несанкционированный сбор биометрических данных.
Технология Just Walk Out продолжит работать в некоторых магазинах Великобритании. А в США Amazon планирует сконцентрироваться на технологии Dash Cart с умными корзинами, которые будут понимать, какие товары в них положили.