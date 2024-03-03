«Макдоналдс» в Дубае бесплатно накормит посетителей дорогих ресторанов, оставшихся голодными

«Макдоналдс» в ОАЭ запустил акцию «Ужин после ужина». В нескольких точках сети в Дубае посетители могут получить бесплатную еду, предъявив чек из дорогого ресторана, сообщает LBB.
Акция рассчитана на тех, у кого после похода в изысканное заведение пустым оказался не только кошелек, но и желудок. Идея придумана агентством FP7McCann Dubai, которое заметило, что многие заходят в «Макдоналдс» после мероприятий и вечеринок.
Агентство также стало рассылать контекстную рекламу посетителям дорогих ресторанов (их определяют с помощью геотаргетинга). В уведомлениях сообщают о действительно вкусной еде за углом.
Недавно Марк Цукерберг заявил, что «Макдоналдс» в Японии заслуживает звезды Мишлен. Особенно бизнесмену понравились бургеры и наггетсы.
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