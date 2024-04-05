В Узбекистане отменили фестиваль «Артдокфест/Азия» после срыва показа фильма об СВО

В Узбекистане сорвали показ фильма Виталия Манского* и Евгения Титаренко «Восточный фронт» и отменили остальные показы фестиваля авторского документального кино «Артдокфест/Азия». Об этом президент фестиваля и режиссер написал в своем фейсбуке*.
По его словам, показ фильма о военных действиях на территории Украины и волонтерах-парамедиках в составе Вооруженных сил Украины сорвали в Ташкенте по указанию министерства Узбекистана.
«Запрещены и все последующие показы фестивальной программы. И это первый инцидент за четыре года существования независимой площадки 139 Documentary Center», — написал документалист.
Кинофестиваль «Артдокфест/Азия» начался 2 апреля и должен был продлиться до 8 апреля в выставочном пространстве 139 Documentary Center. Помимо киносеансов, на фестивале также были организованы встречи зрителей с режиссерами.
В начале апреля 2022 года Манский заявил, что «Артдокфест» больше не будет проводиться в России. За день до этого в Москве сорвали открытие фестиваля — сначала в полицию поступило сообщение о минировании кинотеатра «Октябрь», где должно было пройти событие, а затем у входа в здание неизвестный мужчина облил организатора фестиваля краской.
Фестиваль был учрежден в 2007 году дирекцией национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь».
* Виталий Манский внесен Минюстом в реестр иноагентов.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.