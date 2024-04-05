В Узбекистане отменили фестиваль «Артдокфест/Азия» после срыва показа фильма об СВО

В начале апреля 2022 года Манский заявил, что «Артдокфест» больше не будет проводиться в России. За день до этого в Москве сорвали открытие фестиваля — сначала в полицию поступило сообщение о минировании кинотеатра «Октябрь», где должно было пройти событие, а затем у входа в здание неизвестный мужчина облил организатора фестиваля краской.