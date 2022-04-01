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«Артдокфест» больше не будет проводиться в России

Денис Ламехов
Сегодня в 11:00

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» больше не будет проводиться в России, сообщил руководитель мероприятия режиссер Виталий Манский. Его слова передает «Интерфакс».

Манский сообщил: «„Артдокфест“ в России закрыт». Официальное заявление руководства фестиваля будет опубликовано позднее сегодня, 1 апреля.

Вчера, 31 марта, открытие фестиваля в Москве было отменено после сообщения о минировании кинотеатра «Октябрь». Затем неизвестный мужчина облил Виталия Манского краской у входа в кинотеатр.

Он подошел к режиссеру и заявил, что уже общался с ним год назад, а затем спросил, почему отменили фестиваль. «Может, потому что сейчас не время для таких фестивалей? Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе, там, где гибнут люди восемь лет… Почему вы там ничего не делали?», — заявил он.

После случившегося Манский в своих соцсетях написал, что «Артдокфест» «открылся и закрылся».

Мероприятие было учреждено в 2007 году дирекцией национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь». С 2021 года в Риге проходит локальная версия фестиваля под названием Artdocfest/Riga.

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