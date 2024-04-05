В России выросла популяция редкого дальневосточного леопарда

«Рост популяции, не так давно находившейся на грани полного исчезновения, это результат самоотверженных усилий многих российских специалистов, в первую очередь тех, кто сражается за сохранение биоразнообразия „в первых рядах“, на заповедных территориях. Мы продолжим работать над сохранением естественной среды обитания, бороться с пожарами и браконьерством», — добавил он.