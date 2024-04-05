В России выросла популяция редкого дальневосточного леопарда

В России выросла популяции дальневосточного леопарда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.
Число особей в дикой природе выросло до 129. За последний год родилось не менее 14 самых редких представителей крупных кошачьих в мире.
Дальневосточный леопард живет только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая. Большинство хищников обитает в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.
По словам директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка, популяция все больше расширяется за пределы охраняемых территорий, что подтверждается участившимися случаями встреч очевидцев с леопардами.
«Рост популяции, не так давно находившейся на грани полного исчезновения, это результат самоотверженных усилий многих российских специалистов, в первую очередь тех, кто сражается за сохранение биоразнообразия „в первых рядах“, на заповедных территориях. Мы продолжим работать над сохранением естественной среды обитания, бороться с пожарами и браконьерством», — добавил он.
В начале 2000-х годов в мире обитало не более 30 особей дальневосточного леопарда. В феврале 2023-го хранителем одного из хищников стал папа римский Франциск. Понтифик назвал его в честь Мартина Фьеро — персонажа из аргентинской поэмы Хосе Эрнандеса.