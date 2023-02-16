Папа римский Франциск взял под опеку леопарда из Приморья

Папа римский Франциск стал хранителем дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда». Об этом пишет РИА «Новости».
Подопечным понтифика стал двухлетний хищник Leo 252M. Он дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро из национальной поэмы Хосе Эрнандеса.
«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из „защитников“ леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. <…> Прошу передать привет „моему другу“, леопарду Leo 252M», — сказано в письме папы римского.
На сайте нацпарка говорится, что хранители становятся символическими опекунами леопардов. Такой титул уже получили Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Хищники обитают только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая. В дикой природе живет 121 дальневосточный леопард.