Папа римский Франциск взял под опеку леопарда из Приморья

«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из „защитников“ леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. <…> Прошу передать привет „моему другу“, леопарду Leo 252M», — сказано в письме папы римского.