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Папа римский Франциск взял под опеку леопарда из Приморья

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

Папа римский Франциск стал хранителем дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда». Об этом пишет РИА «Новости».

Подопечным понтифика стал двухлетний хищник Leo 252M. Он дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро из национальной поэмы Хосе Эрнандеса.

«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из „защитников“ леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. <…> Прошу передать привет „моему другу“, леопарду Leo 252M», — сказано в письме папы римского.

На сайте нацпарка говорится, что хранители становятся символическими опекунами леопардов. Такой титул уже получили Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов и другие известные персоны.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Хищники обитают только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая. В дикой природе живет 121 дальневосточный леопард.

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