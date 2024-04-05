Kiss продали права на свою музыку и образы за $300 млн для создания виртуальных аватаров

Сегодня в 11:10

Американская рок-группа Kiss продала права на свою музыку, имя и образы шведской компании Pophouse, основанной участником группы ABBA Бьерном Ульвеусом, пишет Financial Times.

Pophouse создаст шоу с аватарами музыкантов в духе концерта «ABBA Voyage», на котором хиты шведской поп-группы исполняли цифровые версии участников. Сумму сделки, по данным источника FT, оценивают примерно в 300 млн долларов.

Все детали того, как компания будет пользоваться аватарами артистов, пока неизвестны, однако генеральный директор Pophouse Пер Сандин заявил, что в ближайшее время поклонники коллектива могут ожидать байопик, документальный фильм и виртуальный тур, запуск которого запланирован на вторую половину 2027 года.

По мнению бизнесмена, сделка «вдохнет новую жизнь в образ группы и продолжит развивать визуальную вселенную Kiss».

Технологию для создания аватаров в партнерстве с Pophouse создала компания по спецэффектам Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Они также работали над лондонским концертом «ABBA Voyage».

Kiss дали свой последний концерт 2 декабря прошлого года в нью-йоркском Madison Square Garden. Во время выступления участники группы Пол Стэнли, Джин Симмонс, Томми Тейер и барабанщик Эрик Сингер ушли со сцены, продемонстрировав публике свои цифровые аватары, которые «исполнили» песню «God Gave Rock and Roll to You».

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