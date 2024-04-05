Kiss продали права на свою музыку и образы за $300 млн для создания виртуальных аватаров

Все детали того, как компания будет пользоваться аватарами артистов, пока неизвестны, однако генеральный директор Pophouse Пер Сандин заявил, что в ближайшее время поклонники коллектива могут ожидать байопик, документальный фильм и виртуальный тур, запуск которого запланирован на вторую половину 2027 года.