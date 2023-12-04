Kiss выступили с «бессмертными» цифровыми аватарами. Группа намерена стать «полностью виртуальной»

В конце выступления, после того как Kiss сыграла свою последнюю песню «Rock and Roll All Nite», артисты исчезли в дыму. Когда дым рассеялся, свет погас, а на экране за сценой камера пролетела над озером на какой‑то фантастической планете и взяла в фокус силуэты четырех фигур — новых цифровых аватаров группы.