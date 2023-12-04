Kiss выступили с «бессмертными» цифровыми аватарами. Группа намерена стать «полностью виртуальной»

Kiss во время своего тура показала цифровые аватары своих музыкантов и объявила о «новой эре». Ролики с концерта появились в соцсетях.
В конце выступления, после того как Kiss сыграла свою последнюю песню «Rock and Roll All Nite», артисты исчезли в дыму. Когда дым рассеялся, свет погас, а на экране за сценой камера пролетела над озером на какой‑то фантастической планете и взяла в фокус силуэты четырех фигур — новых цифровых аватаров группы.
«Фанаты Kiss, ваша любовь — ваша сила — сделала нас бессмертными. Новая эра Kiss начинается сейчас», — прокричал в микрофон вокалист Пол Стэнли. Затем включились полупрозрачные экраны с лицами аватаров.
Kiss сотрудничает с компанией Pophouse Entertainment, которая уже больше года делает цифровые аватары для ABBA. По данным Bloomberg, шоу с аватарами ABBA приносят по 2 млн долларов в неделю.