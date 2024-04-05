Дени Вильнев работает над «Дюной-3» и адаптацией книги «Nuclear War: A Scenario»

Стали известны новые проекты Дени Вильнева — создателя франшизы «Дюна», а также фильмов «Враг», «Прибытие», «Пожары» и многих других, передает Variety.
Режиссер воссоединится со студией Legendary для работы над третьей частью экранизации космической саги Фрэнка Герберта. Кроме того, компания приобрела права на документальную книгу журналистки Энни Якобсен «Nuclear War: A Scenario».
Произведение рассказывает о последствиях начала ядерной войны в реальном времени на основе интервью с военными и научными экспертами, ответственными за создание оружия, а также принятие ключевых решений в момент катастрофы. В работе над этим проектом Вильнев, скорее всего, выступит как режиссер и продюсер.
Третья часть «Дюны», судя по всему, будет основана на книге Герберта «Мессия Дюны». Ранее постановщик говорил, что займется съемками нового фильма, только когда будет на сто процентов уверен, что она будет лучше предыдущего фильма франшизы.
«Дюна: Часть вторая» вышла на экраны 28 февраля 2024 года. Главные роли в фильме исполнили Тимоте Шаламе, Остин Батлер, Зендая, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Стеллан Скарсгорд. Прокатные сборы ленты за первый месяц составили более 500 млн долларов по всему миру, превзойдя показатели первого фильма, вышедшего в 2021 году.