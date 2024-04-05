Дени Вильнев работает над «Дюной-3» и адаптацией книги «Nuclear War: A Scenario»

Произведение рассказывает о последствиях начала ядерной войны в реальном времени на основе интервью с военными и научными экспертами, ответственными за создание оружия, а также принятие ключевых решений в момент катастрофы. В работе над этим проектом Вильнев, скорее всего, выступит как режиссер и продюсер.