Дени Вильнев заявил, что снимет третью «Дюну», только если она сможет стать лучше второй части

Создатель фильмов «Дюна» и «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнев заявил, что займется съемками новой части, только если будет на сто процентов уверен, что она будет лучше последнего фильма, передает Variety.
«Я снял обе картины друг за другом, что для меня имело огромный смысл. Начать съемки продолжения сразу же после выхода первой части было хорошей идеей. Сразу после премьеры первой „Дюны“ мы уже были заняты написанием сценария, разработкой дизайна и другим. Но в то же время это означает, что я провел на Арракисе шесть лет без перерыва, и, мне кажется, было бы полезно сменить картинку», — рассказал режиссер.
«Для начала нам нужно быть уверенными, что перед нами сильный сценарий. Подходить к проекту без готового текста — это то, чего я избегал всегда. Сейчас у меня есть такие опасения из‑за огромного энтузиазма по отношению к франшизе. Но нам нужно убедиться, что все наши идеи выражены на бумаге», — добавил он.
Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта от постановщика фильмов «Сикарио», «Пленницы» и «Прибытие» вышла на экраны 28 февраля 2024 года. Главные роли в фильме исполнили Тимоте Шаламе, Остин Батлер, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Стеллан Скарсгорд.
Прокатные сборы ленты превзошли показатели предыдущего фильма по всему миру и за первый месяц составили более 500 млн долларов. Первая часть франшизы вышла в 2021 году.