Дени Вильнев заявил, что снимет третью «Дюну», только если она сможет стать лучше второй части

«Я снял обе картины друг за другом, что для меня имело огромный смысл. Начать съемки продолжения сразу же после выхода первой части было хорошей идеей. Сразу после премьеры первой „Дюны“ мы уже были заняты написанием сценария, разработкой дизайна и другим. Но в то же время это означает, что я провел на Арракисе шесть лет без перерыва, и, мне кажется, было бы полезно сменить картинку», — рассказал режиссер.