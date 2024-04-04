Халле Бейли сыграет в фильме Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса

Американская актриса Халле Бейли, сыгравшая главную роль в «Русалочке», снимется в фильме режиссера Мишеля Гондри («Пена дней», «Вечное сияние чистого разума») и музыканта Фаррелла Уильямса. Об этом написал Variety.
Бейли сыграет одну из главных ролей. Вместе с ней в проекте примут участие Келвин Харрисон-мл. («Элвис», «Сирано») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные», «Убийства в одном здании»).
Действие картины развернется в 1977 году в Вирджиния-Бич. Сюжет мюзикла остается загадкой, но известно, что он будет вдохновлен детством Уильямса. Сценарий ленты написали Мартин Хайнс («История игрушек 4») и Стивен Левенсон («Тик-так… Бум!»).
Фильм выпустит киностудия Universal Pictures. Продюсерами проекта выступят Уильямс, Мими Валдес из продакшн-компании i am OTHER и Нил Неттер из Gil Netter Productions. Курировать мюзикл будут Райан Джонс и Кристин Сан.
Ранее сообщалось, что биографический проекта о Фарреле Уильямсе может получить название «Атлантис». Его съемки должны были начаться еще летом 2023 года, но были перенесены из‑за забастовки Гильдии актеров.
Гондри отмечал, что проект будет одновременно «очень личным» и «высокобюджетным». В мюзикле могут принять участие хип-хоп-артисты Мэри Джей Блайдж, Мисси Эллиотт и Andrе 3000.
Предполагалось, что фильм расскажет о детстве Уильямса, его первых шагах в музыкальной индустрии, творчестве его проектов Neptunes и N.E.R.D. и пути Фаррелла к статусу одного из самых знаковых музыкальных продюсеров XXI века.