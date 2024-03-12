Мишель Гондри начнет съемки байопика о Фаррелле Уильямсе весной 2024-го

Сегодня в 18:54
Фото: из соцсетей Фаррелла Уильямса

Мишель Гондри, режиссер «Вечного сияния чистого разума», «Перемотки» и «Зеленого шершня», вернется к работе над биографическим мюзиклом «Атлантис» о Фаррелле Уильямсе в конце апреля 2024 года, передает World of Reels.

Съемки картины должны были начаться еще летом 2023 года, однако были перенесены из‑за забастовки Гильдии актеров. По неподтвержденным данным, в актерский состав ленты войдут Келвин Харрисон-младший («Шевалье», «Волны», «Элвис»), а также хип-хоп-артисты Мэри Джей Блайдж, Мисси Эллиотт и Andrе 3000.

Сам Гондри называл предстоящий проект, работу над которым он начал еще в 2022 году, одновременно «очень личным» и «высокобюджетным».

Фильм расскажет о детстве Уильямса, его первых шагах в музыкальной индустрии, творчестве его проектов Neptunes и N.E.R.D. и пути Фаррелла к статусу одного из самых знаковых музыкальных продюсеров XXI века.

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