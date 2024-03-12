Мишель Гондри начнет съемки байопика о Фаррелле Уильямсе весной 2024-го

Съемки картины должны были начаться еще летом 2023 года, однако были перенесены из‑за забастовки Гильдии актеров. По неподтвержденным данным, в актерский состав ленты войдут Келвин Харрисон-младший («Шевалье», «Волны», «Элвис»), а также хип-хоп-артисты Мэри Джей Блайдж, Мисси Эллиотт и Andrе 3000.