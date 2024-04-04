Риз Уизерспун работает над сериалом по мотивам «Блондинки в законе»

Студия Amazon вместе с актрисой Риз Уизерспун и ее продакшн-компанией Hello Sunshine запустили в разработку сериал по мотивам фильма «Блондинка в законе», в котором Уизерспун исполняла главную роль. Об этом сообщил Deadline.
Сериал станет спин-оффом культовой комедии об очаровательной Эль Вудс, окончившей Гарвард и ставшей профессиональным юристом. Какую историю расскажет проект, пока неясно.
Сценарий шоу создают Джош Швартц и Стефани Сэвидж, авторы и создатели «Сплетницы». Они выступают также исполнительными продюсерами спин-оффа через свою компанию Fake Empire вместе с Лорен Неустадтер и Марком Платтом.
По информации Deadline, Hello Sunshine и Amazon задумываются над созданием еще одного спин-оффа «Блондинки в законе», тоже в сериальном формате. Эта идея еще не реализуется.
Первая информация о том, что Amazon может переосмыслить «Блондинку в законе», появились в 2023 году. Тогда не было известно, планируется ли выпуск спин-оффа или ремейка, полнометражного фильма или сериала.
Оригинальная «Блондинка в законе» вышла в 2001 году и основывалась на романе Аманды Браун. Комедия стала хитом, у нее появились продолжения — фильмы «Блондинка в законе 2» и «Блондинка в законе 3», телепостановка «Блондинка в законе» с Дженнифер Холл и спин-офф «Блондинки в законе». Кроме того, по мотивам картины создали одноименный мюзикл — он вышел в 2007 году.