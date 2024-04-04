Риз Уизерспун работает над сериалом по мотивам «Блондинки в законе»

Оригинальная «Блондинка в законе» вышла в 2001 году и основывалась на романе Аманды Браун. Комедия стала хитом, у нее появились продолжения — фильмы «Блондинка в законе 2» и «Блондинка в законе 3», телепостановка «Блондинка в законе» с Дженнифер Холл и спин-офф «Блондинки в законе». Кроме того, по мотивам картины создали одноименный мюзикл — он вышел в 2007 году.