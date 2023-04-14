Amazon может снять сериал по мотивам «Блондинки в законе»

В частности, компания активно ведет переговоры о съемках нового фильма по мотивам франшизы про Эль Вудс, которую в оригинале играет Риз Уизерспун. Также «Блондинка в законе» может стать сериалом, но обсуждения пока находятся на ранней стадии, и от проекта могут отказаться.
Кроме того, в планах есть фильм и сериал по мотивам научно-фантастического боевика «Робокоп» («Robocop») и по «Звездным вратам» («Stargate»). Среди других потенциальных многосерийных картин — «Великолепная семерка» («The Magnificient Seven») и «Парикмахерская» («Barbershop»).
Вместе с тем Amazon Studios хочет перезапустить «Розовую пантеру» в формате анимированной ленты и «Полтергейста». Обсуждается новый фильм по «Афере Томаса Крауна».
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