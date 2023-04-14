Amazon может снять сериал по мотивам «Блондинки в законе»

В частности, компания активно ведет переговоры о съемках нового фильма по мотивам франшизы про Эль Вудс, которую в оригинале играет Риз Уизерспун. Также «Блондинка в законе» может стать сериалом, но обсуждения пока находятся на ранней стадии, и от проекта могут отказаться.