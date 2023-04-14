Реклама
Новости

Amazon может снять сериал по мотивам «Блондинки в законе»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:06

Amazon вместе с приобретенной киностудией MGM получила несколько франшиз, а теперь планирует разрабатывать по ним новые проекты. Одна из них — «Блондинка в законе», пишет Deadline.

В частности, компания активно ведет переговоры о съемках нового фильма по мотивам франшизы про Эль Вудс, которую в оригинале играет Риз Уизерспун. Также «Блондинка в законе» может стать сериалом, но обсуждения пока находятся на ранней стадии, и от проекта могут отказаться.

Кроме того, в планах есть фильм и сериал по мотивам научно-фантастического боевика «Робокоп» («Robocop») и по «Звездным вратам» («Stargate»). Среди других потенциальных многосерийных картин — «Великолепная семерка» («The Magnificient Seven») и «Парикмахерская» («Barbershop»).

Вместе с тем Amazon Studios хочет перезапустить «Розовую пантеру» в формате анимированной ленты и «Полтергейста». Обсуждается новый фильм по «Афере Томаса Крауна».

расскажите друзьям
теги
Amazon
люди
Риз Уизерспун
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»