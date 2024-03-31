Алекс Гарленд намерен перестать снимать кино

Режиссер «Судьи Дредда» и «Из машины» Алекс Гарленд больше не планирует снимать кино. Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.
Летом 2022 года в беседе с изданием ScreenDaily Гарленд поделился, что у него появились серьезные сомнения в том, что ему стоит продолжать режиссерскую карьеру. В тот момент он работал над «Падением империи», которое выйдет на экраны в России 11 апреля.
«У меня возник довольно сложный, но серьезный внутренний диалог о том, что я собираюсь делать дальше. Много лет назад я начал писать романы, а затем сценарии для фильмов. И вот сейчас мне кажется, что мне лучше вновь писать для других людей и помогать им снимать то, что хотят они, вместо того чтобы навязывать свое видение», — говорил тогда постановщик.
Сейчас Гарленд подтвердил, что в ближайшем будущем от него не стоит ждать новых работ: «Ничего не изменилось. Я нахожусь в том же состоянии. В обозримом будущем я не планирую режиссировать кино».
«Дело не в деньгах [и контроле студий за расходованием больших бюджетов]. На меня давит то, что я вынужден постоянно просить людей поверить в то, что на первый взгляд не очень-то заслуживает доверия», — пояснил постановщик.
В качестве примера он привел то, как убеждал актеров «Падения империи» играть перед синим экраном так, будто они находятся на настоящем поле битвы, и как просил Алисию Викандер и Соною Мидзуно раздеться во время съемок в «Из машины».
«Алисии и Соное нужно было довериться нам, поверить, что мы все снимем осторожно и с уважением… хотя кино зачастую этого совсем не делает», — вспоминает Гарленд.
Впрочем, в том же интервью постановщик рассказал, что также собирается помочь с дебютной картиной советнику по съемкам «Падения империи» Рэю Мендосе. Гарленд настаивает, что выступит сорежиссером будущего фильма. Также он пишет сценарий «28 лет спустя», который снимет Дэнни Бойл.