Алекс Гарленд намерен перестать снимать кино

«У меня возник довольно сложный, но серьезный внутренний диалог о том, что я собираюсь делать дальше. Много лет назад я начал писать романы, а затем сценарии для фильмов. И вот сейчас мне кажется, что мне лучше вновь писать для других людей и помогать им снимать то, что хотят они, вместо того чтобы навязывать свое видение», — говорил тогда постановщик.